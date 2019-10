Más de 200 mil marcharon para pedir independencia de Escocia

Unas 250 mil personas se manifestaron este día en Edimburgo para demandar la independencia de Escocia de Reino Unido, ante el temor de que una salida sin acuerdo de este país de la Unión Europea (UE) tenga graves consecuencia en la economía escocesa.

“Que no les quepa duda: la independencia está llegando”, indicó la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, quien no asistió a la movilización, que inició en el Parque de Holyrood, junto a la sede del Parlamento escocés, y concluyó en el Parque de The Medows.

“Buena suerte para todos los que están marchando por la independencia en Edimburgo. No puedo estar allí en persona, pero estaré con ustedes en espíritu”, escribió Sturgeon en un mensaje a través de la red social Twitter.

