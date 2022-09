Miles marchan en Jalisco para exigir la localización con vida de Miguel Alejandro Soto Martín, estudiante de la UdeG

En Jalisco, 15 mil personas, muchas de ellas, estudiantes de la Universidad de Guadalajara, salieron a las calles para exigir la localización con vida del estudiante Miguel Alejandro Soto Martín, de 22 años de edad, desaparecido el pasado 15 de septiembre cuando sujetos armados lo sacaron de su propio domicilio en Tlaquepaque.

La marcha que llamaron “Por la paz y la justicia” donde participaron más de 15 mil personas, partió de la rectoría de la Universidad de Guadalajara hacia la plaza de armas en el centro histórico para exigir la aparición con vida de Miguel Alejandro Soto Martín, estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas.

“Que me regresen a mi hijo como se lo llevaron: vivo”, dijo Magda Martín, madre de Miguel Alejandro.

El pasado 15 de septiembre hombres armados ingresaron a la casa de Miguel Alejandro, ubicada en la colonia Los Olivos, de Tlaquepaque; lo subieron descalzo y en short a su propia camioneta Toyota Hilux color gris placas JV31714 y se lo llevaron escoltado por otros vehículos.

“Hijo, no te rindas, ten fe, tú eres un niño bueno. Las personas que te llevaron, Dios les va a tocar el corazón; tu hermana, diario me pregunta por ti y no sé qué decirle”, comentó Magda Martín, madre de Miguel Alejandro.