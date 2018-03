Miles de jóvenes se movilizarán en EU para exigir control de armas

Miles de jóvenes y estudiantes ocuparán las calles de varias ciudades de Estados Unidos mañana sábado para exigir un mayor control de armas en el país.

La ciudad de Parkland (Florida), escenario de la reciente matanza a tiros de 17 personas en una escuela, se unirá mañana a la Marcha por Nuestras Vidas de Washington con una

caminata de miles de personas, incluidos supervivientes y familiares de víctimas, para pedir restricciones a la venta de armas.

La caminata de 3,2 kilómetros culminará frente a la escuela de enseñanza secundaria Marjory Stoneman Douglas (MSD), donde el pasado 14 de febrero el exalumno Nikolas Cruz, de 19 años, mató a 14 estudiantes y 3 profesores con un fusil de asalto.

No pueden comprar cerveza ni alquilar un automóvil, y muchos de ellos ni siquiera tienen edad para votar, pero los estudiantes de la secundaria Marjory Stoneman Douglas High School, en Parkland, Florida, pusieron en marcha lo que podría ser una de las movilizaciones más grandes de la historia, con la participación de un millón de personas en Washington y otras 800 ciudades dentro y fuera de Estados Unidos.

Motivados por la matanza de 17 personas en la escuela el día de San Valentín, los chicos programaron discursos, solicitaron permisos a las municipalidades, alquilaron escenarios y prepararon recorridos coordinando con la policía. La marcha central será el sábado en la Avenida Pensilvania de Washington y contará con la presencia de artistas como Ariana Grande, Jennifer Hudson, Miley Cyrus y Demi Lovato.

Gestionaron 14 pantallas gigantes, 2.000 sillas y 2.000 baños públicos.

“La gente no piensa en estos detalles menores, pero todo cuenta”, dijo Ryan Deitsch, estudiante de 18 años de la Marjory Stoneman.

Vea también: Congresistas de EU apoyan a estudiantes que exigen control de armas

Varios estudiantes han estado apareciendo en la televisión promoviendo la movilización y figuran incluso en la portada de la revista TIME. En las primeras dos semanas después de la matanza, Deitsch dice que trabajó 22 horas al día y dormía sin desvestirse.

“No paraba hasta que no podía más”, dijo Deitsch.

Activistas veteranos se maravillan ante lo que han conseguido los estudiantes, incluida una ley que restringe la venta de armas en la Florida y una protesta en la que participaron aproximadamente un millón de estudiantes la semana pasada, según los organizadores de la Marcha de Mujeres. Oprah Winfrey y George y Amal Clooney donaron 500.000 dólares cada uno para su causa. El elenco de la serie televisiva “Modern Family” hizo un anuncio público y los astros de Broadway Lin Manuel Miranda y Ben Platt grabaron una canción para la marcha.

La Marcha de Mujeres, Everytown for Gun Safety y la agrupación para prevenir la violencia con armas creada por la ex legisladora Gabrielle Giffords suministraron apoyo, lo que dio lugar a algunas acusaciones de que los jóvenes son usados por agrupaciones de izquierda que quieren restringir la venta de armas desde hace años.

Los estudiantes, no obstante, dicen que ellos son quienes toman las decisiones, no aceptan dinero y rechazaron el apoyo de entidades o personas cuya visión no se encuadra con la de ellos.

“Les gusta decir que somos títeres, que alguien nos controla… no quieren admitir que los seres humanos tienen este poder porque si tienen este poder, tal vez no necesitan un arma”, afirmó Deitsch.

En Arizona, más de 20.000 personas se comprometieron a través de las redes sociales a participar en una marcha estudiantil, según el activista Jordan Harb, una estudiante de 17 años de la Mountain View High School de Mesa. Harb coordinó la presencia de vendedores y se reunió con la policía para hablar de barricadas y de seguridad, ya que se espera que haya manifestaciones contrarias de sectores que no quieren más restricciones a la venta de armas.

“Le dedico todo el día a la movilización”, dijo Harb. “Incluso en las clases solo me concentro en la marcha”.

Vea también: Estudiantes de todo EU realizan paro de 17 minutos por control de armas

La estudiante de la Marjory Stoneman Douglas Casey Sherman también se pasa la mayor parte del tiempo preparando una movilización en Parkland, donde se espera más de 20.000 personas. Ella y otros estudiantes gestionaron ante las autoridades permisos y se empapó de cómo funcionan los patrocinios y las exenciones impositivas de las organizaciones caritativas.

“Todos los días aprendo cosas que no me enseñan en la escuela”, dijo la joven de 17 años.

El evaluador de propiedades del condado de Broward Marty Kiar ayudó a los estudiantes a lidiar con las autoridades. “Nunca vi a nadie que pudiese reunir a tantas partes interesadas en tan poco tiempo”, comentó.

Riley Helberg, de 14 años, de la Crescenta Valley High School, dijo que la marcha de Los Ángeles eclipsará la Marcha de Mujeres de esa ciudad en la que participaron más de 100.000 personas.

En Nueva York, Winter Minisee, de 17 años, rechazó las críticas según las cuales los estudiantes no están calificados para cambiar las leyes.

“Históricamente, los estudiantes han encabezado todos los grandes movimientos en Estados Unidos, incluidos la lucha por los derechos civiles y la lucha contra la guerra de Vietnam”, expresó Minisee.

El objetivo de los estudiantes es conseguir apoyo para su causa en las elecciones de mitad de término de noviembre.

“Los estudiantes de secundaria y universitarios están hartos de lo que se considera normal, de tener que convivir con matanzas en masa y simulacros de ataques”, declaró Alex Wind, de la Stoneman Douglas.

Con información de Noticieros Televisa y AP

AAE