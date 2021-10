Miles de tortugas golfinas llegan a playa de Michoacán para desovar

Miles de tortugas llegan de forma masiva a la playa de Ixtapilla, municipio de Aquila, Michoacán, es uno de los principales sitios de anidación de la especie golfina en el mundo.

Las tortugas comenzaron a llegar justo cuando el sol comienza a caer, nadan en medio de fuertes corrientes y llegando a la arena reconocen el rastro que dejaron cuando eran crías.

Los animales después caminan uno o dos metros, hasta encontrar un espacio para depositar sus huevos.

Se calcula que, en los últimos 4 días, depositaron en esta playa más de 100 mil huevos.

“Le hemos calculado nosotros 4 mil 500 cada 12 horas; Es un arribo tan grande que obviamente que las tortugas ya no pueden escarbar los 45 centímetros lo normal, si no que ya lo están poniendo sobre uno con otro, o ya los están poniendo sin escarbar, esto es que resultado que la playa, la arena está saturada de huevos, entonces ya no hay espacio para depositar los huevos”, mencionó César Reyes, voluntario de la Coordinación del Campamento Tortuguero Punta Ixtal.