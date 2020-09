Miles de personas se manifiestan en Bangkok para pedir reformas democráticas

Miles de estudiantes y opositores al gobierno de Tailandia acudieron este sábado a la explanada frente al Gran Palacio de Bangkok para reclamar al Gobierno una reforma de la Constitución -centrada sobre los poderes del rey-, la disolución del actual Parlamento y la celebración de elecciones democráticas.

La Policía cifró la asistencia en unas 20,000 personas al final de la tarde, y los organizadores elevaron el número de participantes hasta los 100,000, lo que la convierte sin duda en la mayor protesta en Tailandia desde el golpe de Estado de 2014.

A última hora de la tarde continuaba llegando gente a esta manifestación pacífica que continuará hasta el domingo y cuyos discursos con las demandas sobre el Gobierno y la Monarquía, se darán por la noche.

Las autoridades han desplegado un amplio dispositivo de seguridad en el casco antiguo de la urbe para tratar de controlar a la multitud.

Con el brazo en alto y mostrando tres dedos -anular, corazón e índice-, gesto popular por la saga “los juegos del hambre”, los asistentes muestran su desafío al Gobierno y a la prohibición de las autoridades.

Camisetas que se burlan del primer ministro, el general golpista reconvertido en político, Prayut Chan-ocha, acompañan a pancartas en favor de la democracia y banderas del orgullo LGTBi para reclamar mayores derechos para este colectivo, entre otra parafernalia.

“El movimiento político ya existía en Twitter pero no era suficiente y teníamos que salir a la calle a protestar. Aunque no esperamos un cambio inmediato queremos decir que no estamos contentos con el Gobierno”, explicó a Efe Sairoung, un joven de 23 que ha participado ya en tres manifestaciones de esta ola de protestas que comenzó en julio.