Miles de nadadores participan en Maratón de Aguas Abiertas en Acapulco

En Acapulco, Guerrero, miles de nadadores nacionales y extranjeros participaron este fin de semana en el Sexagésimo Maratón Internacional de Aguas Abiertas, en la bahía de Santa Lucía.

La travesía consiste en recorrer nadando un kilómetro del tramo isla de “La Roqueta” – Caleta y cinco kilómetros, en la ruta El Morro – isla de “La Roqueta”.

La competencia es de niños hasta adultos gente de ochenta, hay una señora de 86 años que acaban de participar. He tenemos de Guatemala, de Venezuela, de Argentina, tenemos Estado Unidos también y Brasil”, informó Víctor Manuel Mosso Lomelí, organizador del evento.

El evento atrae al puerto a una 20 mil personas, 7 mil de ellas competidores de todas las edades y sexo que generan un repunte importante en la economía de las zonas Dorada y Tradicional.

Hay quienes llevan décadas viniendo al puerto especialmente para esta competencia, como el atleta paraolímpico, Moisés Galindo.

Siempre he venido a este competencia desde 1983 he estado viniendo y este no son limitaciones, las limitaciones las pone uno”, señaló.