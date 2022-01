Miles de jóvenes, entre los rezagados de la CDMX, deciden vacunarse contra COVID

A las sedes de vacunación contra COVID para personas rezagadas en la Ciudad de México están llegando muchas personas jóvenes que por distintos motivos no se habían inmunizado.

Te recomendamos: EEUU exigirá vacunación completa covid a quienes entren desde México o Canadá por tierra o ferry

Fobia a las agujas

Jacobo Garcilazo, habitante de la CDMX compartió su experiencia con la vacuna.

“Pues bien, pensé que iba a doler más, jaja, salió bien. Estaba un poco estresado, pero no dolió. Bueno, fobia a las agujas, pero ya pasó, esto es una pandemia. No podemos simplemente ignorarlo, hay que actuar y creo que esto es una buena forma de hacerlo”, comentó Jacobo Garcilazo.

A pesar de que su fecha de vacunación ya pasó, miles de jóvenes han asistido esta semana a la sede de vacunación para rezagados, ubicada en un centro de espectáculos de la alcaldía Benito Juárez, entre ellos José Francisco, de 18 años de edad, quien fue por su segunda dosis.

“No me pude vacunar al principio porque estaba trabajando y no me dieron permiso. ¿En tu trabajo ha habido algún contagio? Sí, también por eso me vine a vacunar, porque mi gerente se enfermó y nos mandaron a hacer la prueba, pero todos salimos negativos y nos venimos a vacunar todos”. Apuntó José Francisco.

Miedo a contagiarse

José Francisco dice que hasta ahora no se ha contagiado, pero no quiere confiarse.

“Vi mucha gente enferma y, la verdad, es que tengo familiares, tengo mi sobrino que acaba de nacer y me quise venir a vacunar para protegerme más. No voy a fiestas ni nada de eso”, señaló José Francisco, habitante de la CDMX.

María José también tiene 18 años y fue por su primera dosis. Dice que la motivó el alto grado de contagios que hubo en su escuela una vez que reanudaron clases presenciales.

“Ya estábamos yendo, pero con esto de ómicron ya, por el momento están suspendidas las clases en presencial. ¿Se presentaron muchos contagios? Sí, bueno, algunos, en mi salón algunos, sí. ¿Te dio algo de miedo, por esta parte?. Sí, sí, sí, pues sí, no quieres que te dé muy fuerte, ¿no? ¿Qué esperas el día de hoy de tu vacuna?. Pues vacunarme y pues, obviamente, que si me llega a dar, pues que no sea tan fuerte y pues que no me mande al hospital o algo así”, dijo María José, habitante de la CDMX.

La vacunación en este centro estará abierto hasta este viernes.

Con información de Cinthya Marín.

LLH