Miles de habitantes en Acapulco llevan un mes sin agua potable

En el puerto de Acapulco, Guerrero, cientos de hogares de al menos 10 colonias de la zona urbana y periferia de la ciudad cumplieron un mes sin servicio de agua potable.

Te recomendamos: Conagua denuncia a Comisión de Agua de Acapulco por verter agua residual al mar

La colonia Progreso, es una de las más afectadas al no contar con agua desde principios de julio pasado.

Nicolás Camacho Montes, ciudadano, dijo: “Ya llevamos para el mes que no tenemos nada de agua, no entiendo qué pasa, porque no hay agua para asearnos y todo”.

Clara Mayren, ama de casa, destacó: “Es una necesidad, te imaginas con la pandemia, que uno quiere para lavarse las manos para bañarse y para el uso diario y no tenemos agua”.

Las autoridades señalan que las deficiencias en el servicio son resultado de la crisis técnica y financiera que registra el organismo operador del agua que reporta un déficit de más de mil millones de pesos.

Marco Antonio Adame Bello, subsecretario del Ayuntamiento de Acapulco, dijo: “Se ha encontrado este organismo, saqueado, endeudado, colapsado con tuberías y todo lo que es un sistema hidrosanitario que no se le dio mantenimiento por años”.

Los programas para evitar el desabasto no son suficientes pero las autoridades insisten en que pronto mejorará el servicio.

Alba Patricia Batani Giles, regidora del Consejo de Administración de CAPAMA, destacó: “Agua hay pero no llega, ya lo sabemos, entonces todo eso ahorita en relación al mantenimiento a la limpieza de los tubos para que llegue el agua a los domicilios se está trabajando en eso, se está trabajando en ello ya vamos, esperamos ver los resultados”.

Para resolver el problema de la falta de agua en la ciudad y sanear la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, se requieren poco más de cinco mil millones de pesos para pagar la deuda histórica, reparar la tubería obsoleta y mejorar la distribución del líquido con equipo de nuevo de rebombeo.

Con información de Isaac Flores

LSH