Miles de familias en CDMX festejan el Día del Padre en restaurantes

En casa, en centros comerciales, pero principalmente en restaurantes, este domingo se festejó el Día del Padre.

Con varias décadas como restaurantero Don Roque asegura que los festejos del Día del Padre superan en asistentes a la celebración del Día de las Madres.

Este domingo llegaron a festejar don Arturo Quezada, de 86; su hijo Oscar, de 63, su nieto Israel, de 45, y su bisnieto, Bruno de 16, quienes recordaron cuando en la adolescencia de Oscar, se fue de la casa por diferencias con Don Arturo.

“La sabiduría de mi papá siempre me ha ayudado y siempre me ha hecho más fuerte… ¿A qué edad dijiste ¡Qué razón tenía mi papá¡?… Al año de que me salí, cuando regresé luego, luego me di cuenta de que mi papá tenía la razón”, agregó Oscar Quezada, hijo de Don Arturo y padre de Israel.