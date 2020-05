Miles de cabezas de ganado podrían morir de hambre por coronavirus en Morelos

En el estado de Morelos, los ganaderos aseguran que no tienen para alimentar a sus reses, debido a la crisis generada por el coronavirus (COVID-19).

Por la contingencia sanitaria, los precios de los granos se elevaron en más de 40 por ciento y se redujo el mercado para la venta de carne.

Roberto Reza Quiroz, líder de ganaderos en el sur de Morelos, dijo: “Vamos a tener la necesidad de sacrificar a que se nos muera, mejor lo sacrificamos y nos lo vamos a comer, ese es el motivo y la razón de la situación tan crítica, se nos elevaron los granos unos granos, por decir, el maíz que valía 4 mil 500 hoy se nos va a 7 mil, soya no se diga, de seis mil se va a 10 mil pesos la tonelada”.

Rodrigo es un micro productor del municipio de Tlaquiltenango trabaja en el campo y con esfuerzo ha comprado algunos animales.

Pero dice que ya no puede adquirir maíz o sorgo para alimentarlos.

Rodrigo, pequeño productor, señaló: “Están comiendo rastrojo seco, o sea el rastrojo donde da la milpa, pero es de hace un año de temporal que se cortó y se almacenó”.

En Morelos hay alrededor de 120 mil cabezas de ganado, pero sólo un 20 por ciento de los ganaderos son grandes productores y podrían sobrellevar la crisis generada por el coronavirus.

Los pequeños y micro ganaderos, que son la mayoría, no aguantarán mucho tiempo.

Armando Maldonado Torres, ganadero, comentó: “Ya no tengo prácticamente nada de gallinaza, ya no tengo prácticamente nada de maíz, y el asunto es que mi preocupación qué les voy a dar de comer si no llueve”.

Vender los animales no es una opción, los precios han caído, aunque esto no ha significado una reducción del costo de la carne para el consumidor final.

Los ganaderos critican el escaso apoyo al sector agropecuario en la entidad que se ve reflejado en el presupuesto de este año.

El COVID-19 también ha impactado en el campo morelense… este año varias cosechas se perdieron porque no hubo dónde vender los productos…

Los campesinos están preocupados, porque dicen, no hay apoyos ante esta crisis desatada por la pandemia.

A punto de iniciar la temporada de lluvia habrá muchas tierras que no se van a sembrar, esto podría elevar los costos de los productos.

