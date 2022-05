Miles de adolescentes entre 12 y 14 años se vacunan contra COVID-19 en CDMX

Así arrancó el tercer día de la vacunación de adolescentes de entre 12 y 14 años en la Ciudad de México, con un 80% más de afluencia en comparación con los días anteriores.

Entre filas y altas temperaturas, miles de jóvenes asistieron a los dos centros de vacunación: la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca y el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud para recibir la vacuna contra el COVID-19.

¿Ya esperabas la aplicación de esta vacuna?

“Sí, desde ayer, pero me faltaban algunos papeles y ya hoy ando formada. Es que no sé bien cómo está formada la fila porque es desde hasta allá y luego regresar y hacer vueltas y luego ahorita me tocó que todos se estaban peleando”, comentó Zoé Saldívar, adolescente.