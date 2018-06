Miles asisten al funeral de XXXTentacion en Florida

Miles de admiradores del fallecido XXXTentacion cantaron sus canciones e hicieron una señal de “X” en un estadio de Florida mientras la gente se formaba por horas para pasar frente al ataúd donde se encontraba recostado el rapero con una chaqueta de mezclilla y dos guirnaldas a los lados.

Just filmed this time lapse of the line outside XXXTentacion’s funeral. This is only about half of the line. pic.twitter.com/bL3Xzo1L62

— Joel Franco (@OfficialJoelF) 27 de junio de 2018