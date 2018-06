Mikel Arriola se encuentra con estudiantes de la Ibero

Mikel Arriola, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, asistió a la Universidad Iberoamericana para sostener un encuentro con estudiantes.

Entre abucheos, gritos de “Quítatela” y “No eres Bienvenido”, vestido con una chamarra roja de la Ibero, entró al auditorio, caminó por el pasillo y saludó a algunos de los asistentes hasta subir al escenario.

Después de plantear sus propuestas, en la sesión de preguntas y respuestas, con una bandera de la comunidad Lésbico Gay los estudiantes lo encararon. Un grupo de jóvenes se paró frente al candidato y lo cuestionó sobre el matrimonio igualitario y la legalización de la mariguana con fines recreativos.

“No soy ningún homofóbico, yo lo he sostenido y quisiera decirles de frente que yo no quitaría ningún derecho y no pondría a discusión ningún derecho ganado en la constitución o en otra normatividad jurídica”, contestó.

Al salir del auditorio, otro grupo de estudiantes nuevamente le gritó al candidato, unos en contra y otros en favor.

Con una valla humana, empujones y un dispositivo de seguridad formado por su equipo de campaña y personal de la Universidad, Mikel Arriola caminó hacia el llamado “Jardín de los lobos”, hasta llegar al Salón de Meditación, y dar una entrevista para Radio Ibero.

En su trayecto hacia la salida, con banderas multicolores y gritos, los estudiantes siguieron al candidato, lo acompañaron a la salida, hasta que subió a su coche y se retiró.

(Con información de Álvaro Márquez)

tfo