Mikel Arriola propone crear un Observatorio Ciudadano para garantizar acciones

Mikel Arriola, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno de la CDMX, acudió a la delegación Benito Juárez.

En el Centro de Soluciones Ciudadanas de la demarcación, el candidato del PRI, acompañado por vecinos, entregaron 53 solicitudes para ser tramitadas y solucionadas.

Al salir, Arriola argumentó que sólo a nueve denuncias, de 653, se les ha dado trámite, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a analizar por quién votar y con esto crear un Observatorio Ciudadano para que exista una coordinación entre Gobierno, alcaldía y ciudadanía para garantizar las acciones.

En entrevista, Mikel Arriola habló sobre las declaraciones del delegado de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, de apoyar a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la próxima elección.

El partido se ha mantenido unido, hemos transitado seis meses de campaña. Es importante también mantener la delegación Magdalena Contreras, creo que el PRI es el que tendría que pedir una explicación a esta declaración… No hay que desconcentrarnos por una persona, el 27 por ciento del electorado no va a cambiar la tendencia por una persona. Esta fortaleza se mantiene distinto de cualquier posición personal”, afirmó Arriola.

El candidato del PRI Dijo además que a nueve meses del sismo del 19 de septiembre, el Gobierno actual sigue dando palos de ciego por no atinar a actuar, no ejercer el presupuesto y no dar certeza a los afectados.

Con información de Álvaro Márquez.

RMT