Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, da positivo a COVID-19

El presidente de la Liga MX de futbol, Mikel Arriola, informó este jueves en sus redes sociales que dio positivo a la COVID-19, por lo que en los siguientes días se mantendrá aislado en su casa.

Te recomendamos: Liga MX implementará nuevas medidas contra grito homofóbico

“Muy buenos días. Ayer por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, COVID-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo”, explicó en su cuenta de Twitter.