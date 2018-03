Mikel Arriola presenta denuncia contra Barrales ante el SAT

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, presentó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) una denuncia contra Alejandra Barrales por presunta evasión fiscal.

Arriola llegó a las oficinas del SAT en la avenida Hidalgo para entregar el escrito, en el que pidió la revisión fiscal de la candidata del “Frente” quien, dijo, omitió 33 millones de pesos y creó de una empresa fantasma.

Al salir, en entrevista, el candidato criticó la propuesta de Miguel Ángel Mancera de brindar seguridad a los candidatos. Dijo que mejor debe reducir los índices delictivos en la capital del país, que han aumentado en los últimos años.

“Los candidatos requerimos la misma protección que requieren los ciudadanos. Hay un temor generalizado en la ciudadanía respecto de la seguridad, pero yo insisto pedirles a los dos partidos que no recurran a la violencia, con eso yo creo que garantizamos que haya una competencia pacífica en la ciudad, yo prefiero que se refuerce la seguridad de los ciudadanos, a que a mí me ofrezcan seguridad. No es un tema de campaña, es un tema en general”, indicó Mikel Arriola.

Mikel Arriola volvió a llamar a sus contrincantes a transparentar su patrimonio, si quieren ser participantes de una elección popular.

Con información de Álvaro Márquez.

LLH