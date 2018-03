Mikel Arriola plantea simplificación de trámites a empresarios

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Mikel Arriola, se reunió con miembros de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño; planteó que habrá simplificación de trámites.

Acompañado por su equipo de trabajo, escuchó las principales inquietudes de los empresarios, comerciantes y restauranteros, a los que les planteó la eliminación de trámites burocráticos y la reactivación del comercio.

En entrevista, planteó además en caso de ganar la elección, la regulación de las marchas y plantones, que dejan pérdidas millonarias en los diferentes sectores. No descartó la posibilidad de un marchódromo.

Es necesario regular las marchas, es necesario establecer horarios, en los que no haya molestias a la población, es necesario que se pidan permisos para poder utilizar la vía pública […] es más un tema de horarios, pero yo el marchódromo lo pondría en el bordo de Xochiaca, ¿no?, para que no molestáramos a nadie, pero yo creo que es una cuestión de regular los horarios y los días para que no se junten horas pico con marchas, para que se garanticen los daños y para que cada vez sea el gobierno el que tome más terreno de autoridad frente a los marchistas y no al revés, porque al estar desreguladas se hace con la calle lo que se quiere”, advirtió.