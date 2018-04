Mikel Arriola critica a ‘delegados corruptos’ de la Ciudad de México

Mikel Arriola, candidato del PRI al Gobierno de la Ciudad de México, se reunió con autoridades del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (SITATYR), este fin de semana.

Acompañado de su equipo de campaña, el candidato tricolor desayunó con trabajadores de los diversos sectores, a quienes les planteó sus principales propuestas rumbo a la elección del 1 de julio en favor de la capital del país.

La seguridad para el combate al narcotráfico, servicios públicos, la movilidad en las delegaciones más alejadas y una pensión para amas de casa mayores de 60 años, fueron algunas de sus propuestas.

En entrevista, Arriola criticó al gobierno capitalino por los “mandatos de los delegados corruptos”.

La situación en materia de seguridad es que es responsabilidad del delegado y decir ‘yo no me voy a meter’, al contrario, si el delgado no hace nada, lo presionas, si el delegado hace cosas ilegales, lo metes a la cárcel, si no ejerce sus facultades, las ejerces tú cómo jefe de Gobierno, se tiene que hacer cumplir la ley”, sostuvo Arriola.