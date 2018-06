Mikel Arriola cierra campaña en el Palacio de los Deportes

Mikel Arriola, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, realizó este domingo su cierre de campaña rumbo a los comicios del primero de julio.

A tres días de que terminen las campañas electorales, el candidato, acompañado por su esposa y miembros del partido, llegaron al Palacio de los Deportes.

Entre aplausos, gritos de apoyo, fotografías, puños cerrados hacia arriba de “sí se puede” y banderas tricolor, Mikel caminó hacia el escenario, subió e inició su discurso agradeciendo a su familia, su equipo de campaña y a líderes sindicales que lo apoyaron durante los últimos 6 meses.

Después, presentó sus propuestas finales y destacó sus actividades a lo largo de 450 giras por las 16 delegaciones de la capital.

“Estamos a una semana de conseguir lo que parecía imposible hace seis meses. Se hablaba de que el PRI no existía en la Ciudad de México, que no había estructura, que era una candidatura que iba al sacrificio, que iba al matadero y ¿qué pasó? junto con todas y todos ustedes creamos la campaña más exitosa de la ciudad. El primero de julio, no se trata de elegir entre Claudia o Mikel, se trata de elegir entre un comandante en jefe y una aficionada a las drogas que se va a esconder como lo hizo en Tlalpan después del sismo del 19 de septiembre”, aseguró Mikel Arriola.

Ante trabajadores petroleros, obreros, campesinos y madres de familia, Mikel Arriola hizo un llamado a la ciudadanía utilizar el voto de manera útil el próximo domingo y analizar las mejores propuestas.

Con información de Álvaro Márquez

MAP