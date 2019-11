Mike Pence visita por sorpresa a las tropas estadounidenses en Irak

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, llegó hoy en una visita sorpresa a Irak para encontrarse con las tropas destacadas en el país y mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro iraquí, Adel Abdelmahdi.

En su breve mensaje, el vicepresidente felicitó también con motivo de la festividad de Acción de Gracias, que se celebrará en los próximos días.

Happy Thanksgiving from Iraq. @SecondLady and I are so honored to be with our Soldiers, Sailors, Airmen, and Marines here in Iraq! We are so proud of you and thankful for you all! pic.twitter.com/bzcM1fGgiG

— Vice President Mike Pence (@VP) November 23, 2019