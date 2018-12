Santa Lucía operará vuelos nacionales e internacionales: Miguel Torruco

El secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, aclaró que los tres aeropuertos destinados para operar en la capital del país -Santa Lucía, actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Toluca- recibirán y despegarán vuelos nacionales e internacionales.

Destacó que México se encuentra en el lugar número 15 en captación de divisas en el sector, mientras que ocupa el puesto 40 en gasto per cápita.

La potencialidad turística de una nación, no se mide por el número de turistas recibidos, sino por las divisas captadas y bajo ese concepto estamos en el lugar número 15 en captación de divisas y en el lugar número 40 en gasto per cápita. Tenemos que trabajar más el producto turístico para que los turistas tengan mayores atractivos en las 134 plazas de vocación turística y se propicie más la derrama económica, que esto beneficia más a la población”.

El secretario Torruco reiteró que se sigue trabajando en atractivos para que incremente el producto turístico.

Y además agradeció que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aclarará lo dicho por él este jueves donde reiteraba que el proyecto del Aeropuerto en Santa Lucía sería para vuelos internacionales y que el actual Aeropuerto de la Ciudad de México será para vuelos nacionales.

Este jueves, Torruco informó que desaparecerá el Consejo de Promoción Turística, aunque no dio a conocer el número de personas que serán liquidadas.

Entrará en liquidación el Consejo de Promoción Turística de México, es un hecho su desaparición, vamos a ser un Estado no obeso sino más delgado, más productivo, vamos a dar resultados con dos subsecretarías no con tres, vamos a dar resultado no sobre el número de turistas, sino sobre la generación de la mayor derrama económica”, afirmó.