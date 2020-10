Gobernador Miguel Barbosa niega que 200 patrullas estén paradas en Puebla y las mueven de lugar

En Punto presentó un reportaje acerca de un número considerable de patrullas, hasta 200 que estarían paradas, sin ser utilizadas en Puebla pese a que se esta pagando una renta por cada una de ellas y de que son necesarias en las calles. El gobernador del estado Miguel Barbosa dijo esta mañana que esta información es falsa.

Policías en activo confirmaron a En Punto que estas patrullas están paradas porque no hay quien las opere porque falta personal. El gobernador del estado Miguel Barbosa dijo esta mañana que esta información es falsa y que las imágenes mostradas son de hace tiempo. No es así, son de la semana pasada, y aquí está la prueba.

“Dicen qué, de las mil patrullas adquiridas por el gobierno del Estado, 200 de ellas están paradas en los patios del comando de Policía, el C5, eso es absolutamente falso. Me dicen, que el reportaje presenta imágenes de algunas patrullas, esa imagen se repite y se repite. Cualquier fotografía o imagen que exista de patrullas estacionadas en los patios del C5, corresponden a los meses en los cuáles por bloques, la empresa contratista, con la que el gobierno llevó a cabo este procedimiento, corresponden a ese tiempo, no hoy”, afirmó el gobernador Miguel Barbosa.

Así respondió el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, a la información que En Punto presentó anoche sobre 200 patrullas nuevas, por las que se esta pagando una renta de 1 millón 350 mil pesos mensuales y que se encuentran paradas.

Las imágenes no son de hace meses sino de la semana pasada. Cuando recorrimos diversas dependencias de la Policía Estatal y grabamos decenas de patrullas paradas sin usarse.

El pasado lunes 5 de octubre, al mediodía, se encontraron una docena de patrullas de la Policía Estatal, en el estacionamiento del Centro de Reinserción Social, Cereso, de San Miguel, ubicado en Lomas de San Miguel, municipio de Puebla. El dron voló a cierta altura por los inhibidores de la cárcel estatal.

Una hora después, en el patio del Centro de Formación Policial “Ignacio Zaragoza”, en el municipio de Amozoc, cerca de 20 patrullas nuevas se encontraban también guardadas.

A las 14:00 horas del mismo día en el estacionamiento del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública (C5), ubicado en el municipio de Cuautlancingo, Puebla, otra docena de patrullas se encontraban paradas. A 300 metros de distancia, en el estacionamiento del velódromo “Salomón Jauli Dávila”, se encontró una veintena de patrullas nuevas paradas también.

Dos horas después, a las 16:00 horas, dentro de las instalaciones de la dirección de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el barrio de Analco, del centro de la capital poblana, grabamos más de 50 camionetas estacionadas sin usarse. Incluso algunas de las patrullas registran los estragos de estar paradas, bajo el sol y la lluvia, mientras que otras han sido utilizadas para depositar bolsas de basura en las cajas traseras de las unidades.

Las patrullas guardadas en las instalaciones de la Policía Estatal se encuentran seriadas y numeradas.

Las fuentes de la investigación fueron policías en activo a quienes protegimos para garantizar su seguridad laboral.

“Tenemos once regiones, en bases de operaciones tenemos de 7, 8 patrullas paradas más o menos por base. En todas las dependencias hay unidades paradas, que no alcanza el personal para que circulen”, dijo a manera anónima un policía de Seguridad Pública.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal tiene 2 mil 500 elementos operativos, que ganan 7 mil 200 pesos mensuales, denuncian que tienen que pagar la gasolina de su bolsa.

“Si a mí, me dan 30 litros para circular todas las 24 horas, aproximadamente a las 11 de la noche, ya no tengo gasolina. Entonces todo el resto de la noche, ya no circulo, no voy a poner si mi sueldo es muy pobre, todavía ponerle”, insistió el elemento policiaco.