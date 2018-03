Miguel Ángel Mancera responde a Meade: no me interesa pelear

Miguel Ángel Mancera respondió a los señalamientos de José Antonio Meade, quien declaró que su gobierno en la Ciudad de México “quedó a deber”. El jefe de Gobierno indica que no le interesa pelear y cuestiona si no existe una agenda nacional en la campaña de Todos por México

Lo que quieren es que me suba, si no tienen con quien debatir. Ahí están los espejos […] si tiene ganas de pelear ahí están los rings. Está la UFC, están varias áreas. A mí no me interesa. Yo creo que la gente está cansada. Ayer escuchaba el discurso del Consejo Coordinador Empresarial de Juan Pablo Castañón, y decía ‘Ya, hagan propuestas. Hagan propuestas quieren que no las pasemos aquí cuatro horas criticando al señor’. Mejor hagamos propuestas: ¿Cómo puedes tener una Secretaría de Hacienda, efectiva?, ¿Cómo puedes tener un propuesto equitativo para todo el país?, ¿Cómo le puedes dar a los campesinos lo que no les diste? Pero a mí no me interesa subirme al ring con un Señor que es el Candidato Presidencial que viene y hace señalamientos de la Ciudad. ¿Qué no tendrá una agenda nacional? […] México lo que necesita hoy son propuestas, el llamado es debates que construyan no acusaciones. Una campaña de acusaciones, una campaña basada en críticas en buscarle […] a las hormigas. Estamos en horario familiar”, señaló.