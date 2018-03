Miguel Ángel Mancera habla de sus planes al dejar el cargo

Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, habló de sus planes al separarse del cargo; informó que buscará un lugar donde se le permita servir a México.

Está en este momento la búsqueda de un cargo donde podamos servirle a la sociedad, como yo se los he dicho, puede ser incluso desde la academia, ahí, nosotros recuerden que tenemos una cátedra permanente en la UNAM […] la parte de la Fiscalía sin duda es algo que tiene que ver con la formación, el doctorado que tengo es en derecho penal y obviamente con los trabajos previos en el gobierno de la Ciudad de México yo empecé en Seguridad Pública y he pasado por el Consejo de la Judicatura y también por la Procuraduría, entonces obviamente hay una carga ahí, pero a mí me entusiasma el estar en el Senado”, señaló.