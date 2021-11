Miguel Ángel Mancera acusa tintes políticos en captura de Julio César Serna, su exjefe de gabinete

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, acusó tintes político-electorales en la detención de quien fuera uno de sus colaboradores más cercanos cuando encabezó el gobierno capitalino, Julio César Serna.

“Yo siempre he reiterado que espero o esperaría que no hubiese visos políticos. Pero, irremediablemente son los tintes que se toman en esta clase de asuntos, así llevamos casi cuatro años… la verdad, dudo de muchas de las afirmaciones, me gustaría conocer la versión de él respecto de esas afirmaciones, porque pues ha habido muchas y obviamente la escena política está presente y vienen más elecciones y esto no va a cesar, esto, yo estoy seguro, que vienen las contiendas electorales”, dijo Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD.