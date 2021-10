Migrantes venezolanos esperan autorización para salir de Necoclí, Colombia

Si la situación de los migrantes que vienen de Sudamérica es muy complicada, la de los venezolanos lo es más. Desde 2014 han salido de ese país casi 6 millones de los cuales 4.6 millones se dispersaron en América Latina y el Caribe.

Casi dos millones permanecen en Colombia y en la frontera entre ese país y Panamá reciben un trato más severo y restructivo que los haitianos y los migrantes de otras nacionalidades.

A la orilla del caribe Colombiano, en Necoclí, municipio del departamento de Antioquia, hay al menos mil migrantes venezolanos que están en una situación peor que la de los haitianos. Aseguran que no tienen ni tendrán permitido comprar boletos para viajar en lanchas hacía Panamá, como un joven de 38 años de edad, varado con su esposa e hijo.

“Nos sentimos descontentos de que seamos nosotros los venezolanos los únicos a los que no nos han podido vender los tickets, pues aquí hay personas adultas mayores, aquí hay personas embarazadas, hay niños pequeños”, dijo un migrante venezolano en Necoclí, Colombia

Sostienen que desde que llegaron más de 15 mil haitianos a Necoclí, ha empeorado el trato por parte de la población y las autoridades colombianas.

“Acá no nos podemos bañar porque porque no tenemos agua potable para nosotros asearnos, no tenemos un baño para nosotros poder hacer nuestras necesidades fisiológicas y aquí estamos esperando en pie de lucha”, dijo un migrante venezolano.

No solo fueron desplazados hacia un basurero donde montaron su campamento, tampoco les dan trabajo.

“Nosotros tenemos dos meses acá, aguantando y durmiendo en el piso, la lluvia nos ha golpeado fuerte yo perdí mi carpa a raíz de un ventarrón. Se nos agotan los recursos, se nos agotan las fuerzas y ya ni siquiera tenemos dinero para comer”, señaló un migrante venezolano en Necoclí.

Cada vez están más desesperados. Aseguran que ni siquiera reciben caridad. En lugar de eso, dicen, hay xenofobia.

“Nos trancan las puertas, y simplemente nos dicen no queremos más venezolanos en Sudamerica, no queremos más venezolanos en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Perú. Nos están sacando”, dijo un migrante venezolano en Necoclí, Colombia.

Las autoridades colombianas aseguran que la exigencia de documentos es una forma de regular un transito que para ellos ya estaba rebasado, pero esto no ha detenido a los venezolanos y solo los esta asentando en la frontera panameña.

Con información de Abraham Reza y Adrián Tinoco.

LLH