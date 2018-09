Migrantes venezolanos ilegales deambulan en la frontera de Ecuador

Desde que estalló la crisis migratoria de los venezolanos, un millón de emigrantes ha cruzado por el puente Rumichaca, en la frontera colombo ecuatoriana 20% de ellos se ha quedado en Ecuador, los demás han seguido camino rumbo a Perú, Chile y Argentina. Ángel Mercado, trabajaba en Venezuela como mecánico. Hoy es un errante que deambula en la frontera ecuatoriana.

Ahora, no tengo trabajo, porque no hay repuestos, no hay nada, no se consiguen los repuestos, los cauchos, no hay nada”, dijo Ángel Mercado, migrante venezolano.