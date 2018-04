Migrantes varados en México prometen seguir avanzando tras amenazas de Trump

Los migrantes centroamericanos varados en México se comprometieron a continuar su viaje, manteniendo la esperanza de llegar a Estados Unidos, luego que el presidente Donald Trump amenazara con endurecer su política migratoria.

Un grupo de mil 100 inmigrantes, la mayoría hondureños, marchó por las calles del municipio de Matías Romero, Oaxaca, la noche del martes, cerca del lugar donde acampan desde el fin de semana, para llamar la atención sobre su situación.

Pero sus perspectivas de permanecer en la caravana “Viacrucis migrante 2018”, camino a la frontera con Estados Unidos u otras partes de México, mermaban con el paso de las horas.

Trump arremetió contra la caravana, organizada anualmente por la ONG “Pueblo Sin Fronteras” desde 2010, con el objetivo de llamar la atención sobre los derechos de los migrantes y brindarles ayuda mientras huyen de la violencia en sus países.

Our Border Laws are very weak while those of Mexico & Canada are very strong. Congress must change these Obama era, and other, laws NOW! The Democrats stand in our way – they want people to pour into our country unchecked….CRIME! We will be taking strong action today.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2018