Migrantes esperan en albergue de Tijuana para poder cruzar a Estados Unidos

En Tijuana, actualmente hay alrededor de 170 migrantes en el Albergue Universal Pro Libertad y Derechos Humanos. El inmueble está dividido en dos cuartos, uno para hombres y otro para mujeres y menores de edad.

Para poder aceptar a una persona, es una persona que no sea drogadicta, que no tenga problemas de alcohol, que no robe, que respete familias y niños. Y que en el tiempo que estén aquí ,específicamente, salgan a buscar un trabajo”, señaló Sandra Benavente, directora de Albergue Universal Pro Libertad y Derechos Humanos.