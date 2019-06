Utilizan dron en Tabasco para vigilar la frontera sur

El dron adquirido en la pasada administración a un costo de 12 millones de pesos ya está en operación y cumple tareas en la zona de la frontera sur, aunque los detalles de sus funciones se manejan con discreción por razones de seguridad, señaló el gobierno de Tabasco.

Desde hace una semana, expuso el gobernador Adán Augusto López Hernández, el artefacto adquirido con recursos de un empréstito por 700 millones de pesos para seguridad por el pasado gobierno, ya está trabajando y en unos 15 días se hará pública la forma en que opera.

De acuerdo a información proporcionada en abril pasado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el dron sería operado también por personal de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).

La adquisición del dron fue reportada en agosto de 2018 por la Secretaría de Gobierno, pero desde entonces no se había podido utilizar por trámite de licencias de vuelo y personal capacitado para maniobrarlo.

En otro tema, el mandatario dijo desconocer un reporte sobre el secuestro de siete migrantes en la frontera sur, pero que en colaboración con la Guardia Nacional y autoridades federales se reforzará la presencia en la franja fronteriza.

De igual forma, en entrevista abundó que hay agentes preventivos estatales, municipales, federales y del Instituto Nacional de Migración (INM) que trabajan en la zona.

Este lunes, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, afirmó que la migración no es un delito, sino una falta administrativa y que la Guardia Nacional está apoyando al Instituto Nacional de Migración (INM) en la contención de migrantes en las fronteras norte y sur.

La migración no es un delito, solo una falta administrativa, (…) los detectamos en esa colaboración con el INM que son migrantes, tiene un movimiento no regular, no tienen su documentación en regla y se ponen a disposición de la autoridad correspondiente”, indicó Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.