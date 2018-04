Migrantes sudamericanos permanecen varados en Oaxaca

Cientos de centroamericanos que participan en la Caravana del Migrante que pretende llegar a los Estados Unidos permanecen varados en el municipio de Matías Romero, Oaxaca.

Son centroamericanos que inicialmente se habían unido para participar en el llamado ‘Viacrucis del Migrante’, que sale del estado de Chiapas durante la Semana Santa.

Sin embargo, este año tuvieron complicaciones para poder acceder al apoyo de autoridades municipales que contribuyen con su traslado, lo que ocasionó que con grandes esfuerzos pudieran llegar a Matías Romero, donde ya llevan cuatro días.

Desde un principio yo dije que no iba a traer a mis hijos aquí, cuesta demasiado, solo imagínense que, si yo me he enfermado, no digamos ellos cómo se iban a enfermar, entonces no, mejor gracias a dios que los dejé, tal vez están mejor allá”, aseguró Wendy Álvarez, migrante hondureña.