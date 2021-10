Migrantes saldrán en caravana de Chiapas a CDMX el próximo sábado

En la frontera sur de México, cientos de migrantes que permanecen varados en Tapachula, Chiapas, siguen interponiendo amparos ante los tribunales federales para poder salir en caravana el próximo sábado.

Antes de partir, los migrantes, la mayoría haitianos, cubanos y centroamericanos realizan una vigilia y rezos afuera del Tribunal federal para pedir a los magistrados autoricen los amparos que les permitan un tránsito libre y poder llegar a la Ciudad de México.

“Nosotros tenemos toda la fe en Dios porque él es el único y estamos haciendo un sacrificio, yo me dirijo hasta Tijuana, quiero trabajar y quiero rehacer mi vida y buscar un futuro mejor”, indicó Blanca Estela de León, migrante de Guatemala.

De acuerdo con organismos no gubernamentales y defensores de los derechos migratorios, en las últimas semanas los migrantes han interpuesto seis mil amparos.

”Son 11 o 12 nacionalidades, Haití, República Dominicana, Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua; muchos niños de Brasil y de Chile, ya sabemos por qué, porque son hijos de padres haitianos, hay otras nacionalidades incluso extracontinentales que vamos a caminar, más de seis mil hoy interpusimos 39 bloques, juegos de amparo, muchos con más de 50, algunos menos”, refirió Luis García Villagrán, director de Dignificación Humana A.C.

Sin embargo, en un comunicado el Instituto Nacional de Migración dijo que solamente tienen conocimiento de dos mil 351 personas quejosas a través de 54 juicios de amparos.

El INM exhortó a los migrantes a permanecer en Chiapas pues dijo que la suspensión de plano concedida por juzgados de distrito radicados en Chiapas, si bien impide que las personas quejosas sean deportadas, expulsadas o extraditadas a su país de origen, ordena a éstas a permanecer en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo.

Señaló que la Ley de Amparo ordena a dichas personas a permanecer en la entidad donde se iniciaron los juicios correspondientes, hasta que se dicte la sentencia ejecutoria o fallo definitivo según los artículos 139, 128, 131 y 160.

Sin embargo, los migrantes advierten que saldrán en caravana el próximo sábado porque dicen, no es posible permanecer en Chiapas donde no han sido atendidos desde hace varios meses, además de no contar con un trabajo para soportar la espera.

“Con ayuda de Dios vamos a salir el sábado para el bien de todos nosotros”, dijo Jorge Ernesto Flores Ramírez, migrante de El Salvador.

“El Plan no es meterse en problemas con nadie solo llegar hasta donde queremos, queremos llegar a Estados Unidos todos estamos en lo mismo queremos a ver si nos ayuda la suerte tal vez.”, añadió Franklin, migrante de Centroamérica.

La caravana migratoria está prevista salir este fin de semana de Tapachula, Chiapas, a pesar del llamado del INM permanecer en la entidad.

Con información de Juan Álvarez Moreno.

