Migrantes rechazan abandonar campamento cercano al Río Bravo a pesar de riesgos

El campamento de migrantes que se instaló hace más de un año en el bordo del Río Bravo, en Matamoros, Tamaulipas, no fue evacuado a pesar de la alerta de la creciente del caudal.

Los más de mil 600 centroamericanos, asentados en el campamento, se niegan a ser trasladados a un albergue.

Las autoridades señalaron que, pese a que el Río Bravo no se desbordó tras la apertura de las presas de la región, continúa la temporada de huracanes y el riesgo es latente.

Hace días fueron retirados los baños, las regaderas, los lavabos y todos los servicios con los que contaban los ciudadanos extranjeros.

“Somos muchos, pues ahí usar lo mismo…como le dijimos a los señores que ¿por qué eran así? a poco no somos humanos, necesitamos, que vamos a hacer en la cochinada, no se puede, debemos mantener el ingenio, que seamos limpios, agua suficiente, y cuando menos los sanitarios que abastezcan, pero sin sanitarios que puede hacer la gente”, indicó un migrante.

“Tenemos que salir afuera a lavar. Yo no, yo no me voy, ya me acostumbré aquí y no me hallaría estar en otro lugar”, indicó un migrante.