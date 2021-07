Migrantes no respetan medidas por el COVID-19 en Tapachula, Chiapas

En Tapachula, Chiapas, autoridades de Protección Civil implementaron operativos en la ciudad para evitar las aglomeraciones de migrantes haitianos que se encuentran varados en esta ciudad fronteriza y prevenir contagios de COVID-19.

“¿Veo que no usas cubrebocas?, ¿no tienes miedo a la pandemia? – No, ya me pegó dos veces, dos veces ya me pegó el coronavirus, gracias a Dios que estoy bien, Dios no me quitó la vida, no, no me vacuno todavía de repente nos vamos a vacunar”, dijo Carlos, migrante hondureño.