Menores migrantes, víctimas de polleros y detenidos por la Guardia Nacional

Marco, a quién llamaremos así por razones de seguridad, es uno de los menores migrantes centroamericanos no acompañados detenidos recientemente por la Guardia Nacional al intentar cruzar hacia Estados Unidos.

Uno de los miles de migrantes extorsionados por el crimen organizado durante su paso por México.

Tiene 17 años. Entró a México por Chiapas, ahí lo esperó un pollero.

La siguiente parada fue en Ciudad Valles, San Luis Potosí. A partir de ahí el traslado lo hizo en camioneta: 23 migrantes acostados y encimados en la parte de atrás. Así salieron rumbo a Tamaulipas. Avanzaron poco y terminaron en una casa de seguridad.

Lueguito salió un pick up negro, con vidrios obscuros. Estaban armados, nos quitaron los teléfonos. Estaba rodeado con alambre y guardias pues, eran Zetas. No dejaban salir a nadie”, recuerda Marco.

“¿Cómo era por dentro?”, se le preguntó.

“Era un gran patio, atrás un pozo mecánico”, dijo.

El grupo de migrantes tenía precio: 300 mil pesos. El pollero contactó a las familias y en tres días entregó el rescate.

Siguieron hacia Reynosa y ahí durmieron en un hotel. Cruzarían el río en la madrugada, pero no lo lograron.

Tras media hora de persecución, elementos de la Guardia Nacional los detuvieron y entregaron a Migración.

Mientras Marco es deportado a Guatemala, el DIF de Matamoros se hace cargo de él. Ahí duerme y le dan de comer. Convive con jóvenes de su edad y lo mantienen seguro. También le hablan de los riesgos de viajar en esas condiciones.

“A ellos como jóvenes se les hace fácil, quieren cruzar a Estados Unidos, pero no miden el peligro, no miden las consecuencias”, dice Marsella Huerta de López, presidenta del DIF Matamoros.

El año pasado llegaron a este centro 31 menores centroamericanos no acompañados, detenidos por el Instituto Nacional de Migración cuando intentaban cruzar hacia Estados Unidos.

En 2019 la cifra ya se triplicó.

De enero a agosto, el centro ha recibido a 89 menores centroamericanos detenidos, la gran mayoría, por la Guardia Nacional.

Antonio es uno de ellos. Salió de su casa hace dos meses. Huyó de su país por las constantes amenazas del crimen organizado.

“Que me iban a matar si no entraba a las maras y la verdad tomé la decisión de venirme para acá sin que mi mamá se diera cuenta”, cuenta Antonio, migrante hondureño, de 17 años.

Hasta que llegó a Guatemala le avisó a su mamá. Necesitaba dinero porque los policías de ese país le quitaron todo. Entró a México por el río Suchiate. Siguió su camino en tren; dice que fue la peor decisión.

Me caí del tren, me rodé así. Gracias a Dios no caí dentro del tren, del carril, caí afuera y me raspé las manos, los brazos, las piernas también. Miré a un compañero morir, también, que le pasó el tren por encima”, recuerda Antonio.