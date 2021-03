Migrantes que murieron en accidente en California cruzaron a EEUU por agujero en muro fronterizo

Las víctimas del trágico accidente en Holtville, California eran migrantes pertenecientes a un grupo de 44 indocumentados que ingresaron a Estados Unidos desde Mexicali, Baja California, por un agujero del muro fronterizo.

Fueron dos camionetas las que ingresaron por una brecha en el cerco fronterizo, los tripulantes de la primera unidad fueron interceptados por agentes de la Patrulla Fronteriza mientras que los restantes tuvieron el accidente sobre la autopista 115, 13 migrantes, 10 de ellos mexicanos murieron en el lugar.

A través de un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, aseguró que en ningún momento se intentó seguir al vehículo que ingresó ilegalmente a los Estados Unidos.

En la detención del primer vehículo se aseguraron a 19 indocumentados, por lo que investigan evidentes nexos entre la incursión de vehículos, el accidente y traficantes de indocumentados.

El conductor del vehículo tripulado por las víctimas, era originario del municipio de Mexicali.

El Consulado de México en Calexico, California, busca a las familias de las víctimas.

En la intersección de la autopista 115 en Holtville, California, el sitio donde ocurrió la tragedia, fueron colocados mensajes, flores, veladores y cruces.

“Pero me nació en el corazón, son almas y merecen el respeto, no críticas porque he mirado en las redes sociales que andan criticando mucho pero no critiquen, es mejor darles el respeto y ponerlos a ellos en su memoria y que puede pasar a quien sea, que sean ilegales o no, puede pasar”, insistió Lila Muñoz, residente Holtville, California.