Migrantes centroamericanos en México prefieren volver a sus países

Hace una semana y media Celvi Mauricio salió de Honduras para buscar el sueño americano. Sin embargo, el viaje no ha sido nada fácil. Han tenido que enfrentarse a altas temperaturas, moscos y largos tramos en donde se camina sin descanso. Además de que en este trayecto ya no trae dinero.

Ya no tenemos ayuda, ya no tenemos dinero para seguir, ya no. Ya cuando se acaba todo, mejor vamos a regresar. A la frontera queríamos llegar, pero no se pudo. Caminamos bastante, como tres días”.