Migrantes mexicanos temen ser deportados por EE.UU. a Guatemala

Mexicanos desplazados por la creciente violencia y que buscan asilo en Estados Unidos temen encontrar mayores peligros si son enviados a Guatemala, de cara a unas medidas más enérgicas de la administración del presidente Donald Trump contra los solicitantes de protección.

Según nuevas reglas estadounidenses que se conocieron el lunes, los mexicanos que soliciten protección en la frontera entre Estados Unidos y México podrían ser trasladados a Guatemala para buscar asilo ahí.

En albergues y campamentos de las fronterizas Tijuana y Ciudad Juárez, migrantes afirmaron que ser enviados a otro país donde los niveles de violencia también son altos los pondría en un riesgo mayor al que han vivido por años en México, azotado durante los últimos años por niveles récord de homicidios.

Mejor me quedo aquí (en México) de una vez a que me maten”, dijo a Reuters por teléfono desde un albergue en Tijuana una migrante mexicana, que prefirió no ser nombrada por temor a su seguridad. “Por lo menos me darían una cristiana sepultura y en Guatemala nadie me conoce, igual allá me matarían”.