Migrantes mexicanos desplazados por la violencia esperan en Tijuana la resolución de asilo a EEUU

La violencia que se vive en varios estados de la República se ve reflejada en los albergues para migrantes en Tijuana. El 40% de quienes están ahí esperando poder cruzar la frontera no son centroamericanos y haitianos, son mexicanos huyendo de la violencia, muchos justamente de Michoacán.

Aunque el Ejército y la Guardia Nacional han entrado a Aguililla, Michoacán, de donde miles de habitantes han huido los últimos años, algunos no piensan regresar. Es el caso de una familia de más de 50 integrantes que viajaron de Michoacán a Tijuana buscando asilo político en Estados Unidos.

“Ya para atrás ya no, no podemos regresar para atrás porque ya la casa de mi mamá ya la tienen ellos, todo se quedaron ellos, entonces mi mamá dice que a qué regresamos si no tenemos ya nada”, narró uno de los integrantes.

En Tijuana se encuentran tres mil michoacanos que han huido de la violencia, según el propio gobierno del estado.

Algunos no pudieron con la espera, como el padre de una desplazada que falleció en el albergue mientras tramitaba la solicitud de asilo.

Los desplazados creen que, aunque las fuerzas federales han avanzado en la región de tierra caliente, es cuestión de tiempo para que los cárteles vuelvan a controlar aguililla y zonas aledañas.

“Sí vemos que entró, pero eso es un tiempo nada más, porque nosotros hemos vivido ahí y nada más es un tiempo, nada más están calmando las cosas y vuelven a entrar de nuevo, no importa si hay gobierno, ellos se llevan niños, de todo”, agregó otra.

“No tenemos confianza porque sabemos que no van a hacer nada y aunque ellos digan que sí, ahorita puede estar tranquilo al rato no se sabe porque ya ha estado en ocasiones tranquilo, que ya se va a solucionar y no pasan ni dos meses cuando ya se vuelve a lo mismo. No hay nada, no hay ningún arreglo de nada”, concluyó una desplazada