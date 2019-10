La llegada de migrantes a Ciudad Juárez, Chihuahua, ha tomado otro rostro.

En apenas un mes, dos mil 500 mexicanos que dicen huir de la violencia en sus estados, arribaron a esa urbe fronteriza para solicitar asilo político en Estados Unidos.

Se instalaron en campamentos improvisados en las inmediaciones de los puentes internacionales.

Mexicanos acampan en Ciudad Juárez en espera de asilo en EU. (Noticieros Televisa)

Se trata de una situación extraña, inusual y grave, según coinciden los directores de Derechos Humanos del ayuntamiento de Ciudad Juárez y la Casa del Migrante, respectivamente.

Si nos llama mucho la atención porque no es algo normal, no es un flujo normal de migración. Primero se empiezan a asentar en el Puente Santa Fe un grupo de 10, 15 personas, de un momento a otro ya son 30, de un momento a otro ya son 100, así sucesivamente”, dijo Rogelio Pinal, director de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Ciudad Juárez.

Aquí la mayoría somos de Michoacán, está difícil allá. Pues la inseguridad más que nada de hecho, a mí me hicieron una llamada para amenazarme, traigo unos mensajes ahí también que me mandaron que me iban a que iban a matar a mi esposa y a mí”, señaló Enrique, quien busca de asilo en Estados Unidos.