Migrantes continúan llegando a Piedras Negras, Coahuila, para cruzar a EEUU; buscan asilo

En Coahuila, cientos de migrantes arribaron a Piedras Negras y buscan cruzar el Río Bravo para ingresar a Estados Unidos.

Varios lo han logrado, otros no han podido cruzar el rio debido a la fuerte corriente. Familias con niños en brazos se arriesgan.

Los que logran cruzar hacia Estados Unidos se entregan a las autoridades fronterizas para buscar asilo político.

Wendy es una migrante originaria de El Salvador y para llegar hasta Coahuila pagó 6 mil dólares.

Logró llegar hasta Monclova y desde ahí tuvo que caminar 240 kilómetros hasta Piedras Negras.

Cruzó el río y llegó a Eagle Pass, Texas, pero su sueño duró solo una horas. Fue detenida por la patrulla fronteriza y deportada por el puente internacional II.

“Me agarró un chispón, pues este me agarró migración, me pasó todos los datos, todo lo que le piden a uno y pues lo deportaron y ahora estoy esperando, yo pensé que México te deportaba para tu país porque ya me quiero regresar porque ando lastimada, me golpee el tobillo no puedo caminar, entonces estoy esperando”, dijo.