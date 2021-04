Migrantes hondureños intentan llegar a EEUU para atender ceguera de su hija

En la frontera de Piedras Negras, Coahuila, con Texas, no cesa la llegada de familias de migrantes centroamericanas con niños que buscan obtener asilo en Estados Unidos. En algunos casos van movidos por la intención de resolver problemas de salud que en su país no pudieron atender por falta de recursos.

Te recomendamos: Migrantes esperan asilo en Estados Unidos varados en mega albergue de Ciudad Juárez

Valeri Paola, de tres años y con discapacidad visual y un trastorno digestivo, llegó hasta Piedras Negras, Coahuila, con sus padres de origen hondureño y sus dos hermanas, de 11 años y cinco meses de edad. La familia quiere llegar a Estados Unidos para que Valeri reciba atención médica especializada.

“Necesitamos que nos den asilo, necesitamos que la niña me la valoren allá porque ella puede tener una mejor vida y tenga un tratamiento. Ella no ve nada, es el sueño que tenemos para darles una mejor vida a las niñas, ya que en Honduras no tenemos nada”, dijo la madre de la menor.