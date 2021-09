Migrantes haitianos tramitan amparos para salir de Chiapas

En Tapachula, Chiapas, cientos de migrantes haitianos y centroamericanos siguen intentando salir de la frontera sur, para llegar a los Estados Unidos y ahora pretenden hacerlo mediante amparos que les garanticen poder realizar los trámites migratorios en cualquier parte de México.

“Son muchos ya aquí en Tapachula, hay algunos sí están buscando el sueño americano pero algunos también se quieren quedar aquí en México, pero no hay trabajo aquí en Tapachula para poder trabajar o buscar un empleo”, con información de Jean Jonás, migrante de Haití.

Este fin de semana dos organizaciones activistas promotoras de los derechos migratorios “Dignificación Humana” y “Pueblos sin Frontera” entregaron los primeros 150 amparos de las dos mil solicitudes que dicen tener para buscar que los migrantes continúen su viaje.

En Tapachula, Chiapas, se concentran poco más de 73 nacionalidades de migrantes en espera de cruzar el país, la mayoría ha tramitado refugios o asilo ante la COMAR pero señalan que no tiene respuestas favorables.

“¿Decidiste meter un amparo? Si de hecho he agotado todos los recursos, ya me salió esto y he metido también el amparo”, afirmó Guillermo López, migrante de Cuba.

“Uno viene huyendo a veces del temor de Nicaragua y del secuestro. No podemos continuar y buscar estabilidad para nosotros mismos”, agregó Rudy Samuel Pérez, migrante de Nicaragua.