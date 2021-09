Migrantes haitianos se niegan a regresar a Tapachula, Chiapas, dicen que es un infierno

En Ciudad Acuña, Coahuila, donde en los últimos días se concentraron migrantes haitianos buscando cruzar a los Estados Unidos, elementos del Instituto Nacional de Migración, policías estatales y municipales llevaron a cabo operativos para urgir a los migrantes haitianos a que acepten ser regresados a Tapachula.

Poco antes de las 6 de la mañana, así se veía el deportivo “Braulio Fernández”, conocido también como el parque ecológico de Ciudad Acuña, en donde miles de migrantes transitaban y dormían en espera de asilo político de Estados uUnidos. En ese momento fueron sorprendidos por el operativo del Instituto Nacional de Migración y la Policía municipal.

Algunos se escondieron entre la vegetación. Otros escaparon hacia las calles de Acuña, algunos más permanecieron en el campamento.

Unos más buscaron hacer un ultimo intento por cruzar el Río Bravo.

“Pienso pasar al otro lado porque mi familia me dijo que necesito pasar al otro lado, porque si me manda mi país, mi familia me espera, ahora me voy al otro lado, porque tengo aquí”, dijo el migrante Michoun Petion.