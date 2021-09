Migrantes haitianos se integran al trabajo formal en Tijuana, Baja California

Muchos haitianos han logrado llegar a alguna de las ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos. en Tijuana, Baja California, se estima que viven al menos 4 mil haitianos. La integración de los haitianos a las actividades económicas y sociales ha sido muy buena.

“Cuando yo llegué no tenía trabajo, no tenía papeles para trabajar, más complicado para mí porque pagar renta, comida, todo eso, es más complicado”, comentó Ronel Innocent, migrante de Haití.

Hace años Ronel dejó su natal Haití. Tras una estancia en Brasil, recorrió el continente hasta llegar a Tjuana, Baja California, el último peldaño antes de lograr el asilo en Estados Unidos, pero igual que muchos, se quedó varado en esa ciudad. Ahora su situación es diferente. Actualmente es técnico en mantenimiento en una empresa maquiladora de la ciudad.

Chilande también es parte del flujo migratorio que desemboca en Tijuana. Su trabajo le ha valido ascensos laborales pero sus sueños, dice, van más allá de las máquinas.

Desde hace varios años, Tijuana ha sido una ciudad receptora de trabajadores haitianos que han llegado en diversas oleadas. Muchos se han establecido, como en 2016, cuando comenzaron a instalar negocios propios, como restaurantes con sus recetas tradicionales.

“Ellos mismos me pidieron que vendiéramos me pidieron permiso cinco muchachas (LIGAR) para hacerles su misma comida por que la comida de aquí no les gusta”, dijo la Fausta Castillo, dueña de una fonda en Tijuana, Baja California.