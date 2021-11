Cientos de migrantes haitianos protestan y exigen les permitan abandonar Tapachula, Chiapas

Cientos de migrantes haitianos se manifestaron este martes en Tapachula, Chiapas, para exigir a las autoridades migratorias la entrega de tarjetas permanentes que les permitan abandonar la frontera sur y seguir su camino hacia los Estados Unidos.

Los haitianos cerraron la carretera que conduce al Puerto Chiapas a la altura del puente del libramiento sur.

“Estamos luchando porque tenemos que salir de Tapachula, porque mira, un ejemplo, yo vengo aquí, yo tengo cinco meses no estar trabajando, yo tengo que pagar la casa, yo tengo que pagar de todo, yo tengo que comer igual si no estoy trabajado de dónde voy a sacar dinero”, refirió Eliuseft, migrante haitiano.

Durante el cierre carretero los haitianos cantaron y bailaron música criolla.

A la protesta se sumaron migrantes centroamericanos que también piden agilizar los trámites migratorios para cruzar México.

“Si no nos dan una solución para pasar por México y nos dicen que tenemos que abandonar en 15 días déjennos salir sin perjudicar a nadie, sin agresión sin violencia”, insistió una migrante cubana.

“Creo que ellos deberían tener un orden de tener cada nacionalidad en su propia fila para no tener ningún tipo de conflicto”, enfatizó el hondureño Dario Fernández.

El Instituto Nacional de Migración intenta trasladar a los migrantes a otros estados para tramitar sus tarjetas, pero los haitianos no respetan las disposiciones, ni aceptan que los tramites toman tiempo.

“El problema con algún grupo de haitianos es que no respetan el orden, ni siquiera a su consulado. No respetan el orden, les habíamos dicho que primero tenían preferencia mujeres, mujeres embarazadas, su núcleo familiar; personas en estado de vulnerabilidad y en estado alfabético, pero ellos no quieren que se hagan listado entonces llegaron y empujaron y quieren subirse primero antes que nadie”, afirmó Héctor Martínez Castuera, director General de Oficinas de Representación del INM en México:

“¿Ustedes qué van a hacer para sus haitianos? “Mediar con las autoridades mexicanas para facilitar las cosas” ¿para los autobuses? “Sí, todo”, comentó el representante del Consulado de Haití en México.