Migrantes haitianos cantan y bailan en Tapachula para pedir que se les dé libre paso

Cientos de migrantes haitianos se manifestaron en Tapachula, Chiapas, para exigir a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) agilicen los trámites migratorios que les permitan continuar su viaje hacia Estados Unidos. En esta ocasión realizaron bailes y cantos como protesta.

Además bloquearon por más de tres horas una de las avenidas más importantes del centro de la ciudad, a la altura del Parque Central. Esta protesta se suma a las que se han hecho durante toda la semana.

Los haitianos amenazan con seguir manifestándose si no obtienen una respuesta por parte de las autoridades migratorias.

“Salí de mi país, pa´buscar una vida mejor con mi familia. Pero nosotros no tenemos problema con el gobierno mexicano, no tiene problema con pueblo mexicano, lo que no entendemos porque ellos no dejarnos pasar a otra ciudad”, Miresont, migrante haitiano.

“Uno viene pa seguir derecho como te digo, no para que aquí como te digo aquí casi no hay hospital o la gente está enferma, yo tengo mi wawa tiene tres días con fiebre y no hay hospital”, Migrante haitiano.