Así viven los migrantes haitianos en campamento en Del Río, Texas

El campamento de migrantes haitianos está ubicado del lado estadunidense en Del Río, Texas.

Te recomendamos: Crimen organizado, detrás de movilización masiva de migrantes haitianos, dice gobernador de Coahuila

Un migrante haitiano narra cómo es actualmente la vida de quienes ahí se encuentran

“Miren, está es la situación que vive el pueblo haitiano aquí abajo del puente del Río Bravo, por allá se puede ver que están haciendo fila para para montarlos a los buses por los camiones, mira allá van los buses, está la gente haciendo fila, no sé para qué pero creo que ya está limpio porque yo vine la semana pasada a dejar agua otra vez, a ver como 12 mil personas, ahora no hay nada, solo migración, migración y más migración y más gente”, dijo.

En el video grabado abajo del puente se ven algunas casas de campaña y muchas casas improvisadas con varas, trozos de madera, plástico y lonas.

Juan es otro de los migrantes haitianos que todos los días cruza el Río Bravo. Primero, para ir a las casas de campaña ubicadas abajo del puente de Del Río, Texas y después, de regreso a México para ir por comida.

Este miércoles hizo el cruce y recibió una noticia.

“¿Qué les dijeron?. Tenemos que retirarnos, si no nos van a deportar. Yo no quiero me deporten”, señaló Juan, migrante haitiano.

Migrantes haitianos, quienes desde hace una semana cruzan sin restricciones el río Bravo para conseguir víveres, aseguran que las autoridades de Estados Unidos les comunicaron que ya no lo permitirán.

“Mañana no se puede cruzar más. Yo me pienso quedar aquí, porque, para mí, lo que quieren hacer ellos, encierran a la gente allá y deportarnos, pero yo me quedo aquí, en México”, detalló Kenian Kalev, migrante haitiano.

Poco antes de las dos de la tarde de este miércoles, según los migrantes haitianos, autoridades estadounidenses les informaron sobre esta medida a los migrantes que estaban en la rivera del Río Bravo y a los del campamento bajo el puente fronterizo.

“¿Qué te dijeron de aquel lado? De aquel lado dicen solamente que, a partir de hoy, entonces nadie no se puede salir, no va a poder entrar. Los militares. Entonces tú sabes, yo sé, mientras tanto yo estoy aquí, no sé”, enfatizó Charly, migrante haitiano.

Por temor, algunos migrantes prefirieron no hablar del tema.

Gerardo es mexicano, vende agua y golosinas en las calles y este miércoles cruzó el río para vender a los haitianos que estaban del lado americano. Mientras vendía, Gerardo escuchó la instrucción de las autoridades de Estados Unidos.

“Que ya no los van a dejar que se crucen, dijeron los de la migración. Vengo de allá, yo, vengo de vender producto. Qué ya no les iban a dejar que se vinieran, que los iban a dejar en el puente”, detalló Gerardo Alvarado Juárez, vendedor ambulante de Ciudad Acuña.

En ambos lados de la frontera crece la incertidumbre de los migrantes.

“La única preocupación que tenemos nosotros es porque están deportando muchos de nosotros los haitianos”, reiteró el migrante Joseph.

De noche en Acuña, hay operativos para detener a migrantes hospedados en hoteles.

“Este operativo no es el único, ya ha habido varios. Vienen por los haitianos aquí al hotel”, insistió Gilberto Félix, habitante de Ciudad Acuña. “Dijeron que con permiso o sin permiso, todos se van a ir para sus países”, reiteró Nicolás Prado, gerente Hotel Ciudad Acuña.

Ante la advertencia de ser deportados por el gobierno de Estados Unidos, muchos migrantes decidieron pasar la noche de lado mexicano, en el deportivo de Ciudad Acuña, en Coahuila.

Con información de Francisco Santa Anna y Juan Andrés Martinez

KAH