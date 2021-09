Migrantes haitianos abandonan su sueño de llegar a EE.UU. y se establecen en México

Desde hace por lo menos ocho meses, miles de migrantes, muchos de ellos haitianos, cambiaron el rostro a la ciudad de Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala.

Las calles y avenidas de la ciudad comenzaron a llenarse de ciudadanos de Honduras, El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, Venezuela y Haití, que cruzaron a México de manera ilegal.

Ocuparon albergues, parques, plazas y áreas de esparcimiento en espera de un trámite migratorio que les permitiera recorrer México y llegar hasta los Estados Unidos, su destino final.

A principios de este año había en Tapachula unos cinco mil migrantes y a la fecha se tiene contabilizada una atención de 55 mil personas donde el 70% son haitianos.

Los que llegaron recientemente a Acuña, Coahuila, son solo una parte de la migración que viajo en grupos pequeños, pero diariamente siguen llegando a México más haitianos.

“El número de personas que está llegando va a seguir incrementando, este año se ha roto todas las marcas históricas… a pesar de eso están entrando del orden de 800 personas diarias ósea no es que significó que estos se fueron y ya no llegaron más, siguen llegando”, Andrés Alfonso Silva, coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

En Tapachula hay una población migrante de al menos 73 nacionalidades distintas.

“Estamos esperando siempre unos trámites migratorios que a veces como se demoran, no debería demorarse porque nosotros estamos de pasada, nadie quiere estar mucho tiempo en estadía acá”, aseguró Luis Alay, migrante cubano.

La presencia de miles de migrantes ha trastocado la vida en Tapachula y los habitantes han tenido que aprender a convivir con los extranjeros.

“Ellos son un poco, así como sin educación, vas por la calle y van por montones, les hablas y les vales madre… lo que hago mejor los ignoro y sigo mi camino”, destacó Eleuterio Símuta, habitante de Tapachula.

Algunos migrantes se auto emplean para soportar la espera de sus trámites.

“Uno hay que buscar, luchar para sobrevivir, por ejemplo, llego a México, no tiene familia y no tiene a nadie con señora e hijo, hay que buscar la vida para que mejore su vida para comer cada día porque sentado en la casa no llega nada”, aseguró Antoine Colin, migrante haitiano.

El fenómeno migratorio de la frontera sur se concentra en Tapachula; sin embargo, en las últimas dos semanas la desesperación de estar varados ha provocado que se muevan a ciudades como Chicomuselo, Villaflores, Ocozocoautla, Mezcalapa y Tuxtla Gutiérrez.

Decenas de migrantes haitianos continúan llegado a Ciudad Ixtepec, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en su ruta hacia los Estados Unidos.

Este viernes, más familias ingresaron al albergue del migrante, “Hermanos en el Camino”, tras salir de Tapachula, Chiapas.

Abraham Jeff de 32 años de edad, llegó junto con su esposa y su bebe y a diferencia de otros migrantes han preferido iniciar sus trámites legales para quedarse en México.

Después de Ciudad Ixtepec, la siguiente escala es Acayucan en el estado de Veracruz, donde hay una estación migratoria y diariamente llegan decenas de migrantes para tramitar la solicitud de refugiado en México.

“Quiere hacer trámite para documento… si, nosotros aquí para buscando trabajo si nosotros tiene papeles más fácil para nosotros”, destacó Kamal, migrantes haitiano.

El trámite puede durar varios días y los haitianos buscan establecerse temporalmente.

“Algunos aquí se queda porque ayer vinieron unos y me dijeron que dónde había una casa para rentarla, incluso aquí querían para negocio, cerquita de la estación o una casa más grande para poder rentarla”, aseguró Elsi Flores, comerciante de Acayucan.

En Monterrey, Nuevo León, cada día son más los migrantes que llegan a la ciudad y los refugios como casa INDI ya se encuentran saturados.

Para apoyar a los haitianos las religiosas del Centro Misionero “María Siempre Virgen”, ubicado en la colonia Treviño en Monterrey, habilitaron el área de comedor y pusieron a disposición otro centro en el municipio de Juárez.

En días pasados este refugio recibía a unas 500 personas y ahora reciben a más de mil personas, la mayoría de origen migrante.

“¿Pero tú te vas a quedar aquí?… R.- “Si, allá en México, si ¿Acá en Estados Unidos?… R.-Porque esta peligroso, peligroso”, dijo Samuel, migrante haitiano.

Poco a poco se ha retirado la mayoría de los haitianos, que se encontraban en el parque ecológico de Acuña, en Coahuila.

Tras el operativo de las autoridades migratorias y de la Guardia Nacional quedaban unos 600 haitianos, este viernes 24 de septiembre de 2021 no hay más de 150.

Unos prefirieron cruzar a Del Río Texas, a pesar del riesgo de ser deportados. Otros desistieron de su intento y comenzaron a movilizarse a otros estados en busca de conseguir documentos para permanecer en México, como Samuel, quien dice que del lado mexicano la situación no es tan difícil.

“Acá, la gente de México, está muy interesada con nosotros, si/no sufren para comer, no sufren, porque en Texas es sufrimiento, en México, no, porque la gente pasa mucha comida, mucha ropa, agua, todo, toda cosa que necesita para vivir”, dijo Samuel, migrante haitiano.

En el parque ecológico de Acuña, aún es posible observar algunas carpas improvisadas, pero no queda nada de lo que se observó el fin de semana pasado donde había miles de haitianos.

Los migrantes reconocen que no tienen muchas alternativas porque quedarse en México, sin documentos podrían ser detenidos en cualquier momento y regresados por lo menos a Tapachula.

“Pasar papel para ir a rentar casa a buscar trabajo, es lo que queremos… no hay dinero, no puedo salir, no puedes hacer nada, no hay dinero, ¿Batallan, sufren?, si así es la vida”, destacó Paul, migrante haitiano.