Desesperados, migrantes parten en caravana de Tapachula pese a operativos del INM

Ya nada detiene a los migrantes haitianos en Tapachula. Es tal la desesperación que pese a los operativos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, esta mañana partió un nuevo contingente.

Cientos de migrantes haitianos se congregaron esta mañana en el parque central “Miguel Hidalgo” de Tapachula, para conformar la tercera caravana migrante. La componen mayoritariamente jóvenes padres de familia con sus pequeños hijos en brazos, y mujeres embarazadas.

“Migración no quiere dejarnos pasar a nosotros, la cosa está muy complicado lo que nos pasa a nosotros nos vamos a pie·, dijo Luck Benson, migrante haitiano.

“No hay casa, no hay hotel, no hay dinero tampoco para pagar hotel, por eso me voy”, enfatizó una migrante.